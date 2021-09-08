Sonbahar’da cilt bakımı nasıl yapılır?
Her bir ürününü güçlü ve uzun araştırmalar sonucunda, dünya standartlarında üreterek eczacı ve dermatologların tavsiyeleriyle son kullanıcıya ulaştıran COSMED Cosmeceuticals, havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı sonbahar aylarında da sunduğu sağlıklı çözümlerle kusursuz cilde giden yolu açıyor. COSMED, sonbahara özel sunduğu; Ultrasense Misel Makyaj Temizleme Suyu, Day to Day Ultra Nemlendirici Besleyici Krem ve Alight Enzim Peeling’le yaz aylarında yıpranan cildin tüm ihtiyacını karşılıyor.
Osmanlı’nın güzellik sırrı olan, harem kadınlarının parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullandıkları Çiğdem Çiçeği ile formüle edilmiş bir dermokozmetik markası olan COSMED,
sağlıklı ve güvenilir ürünleriyle cilt sağlığını korumayı sürdürüyor.
Makyaj temizliğinde nelere dikkat edilmeli?
Makyajın ciltte yarattığı en büyük yan etkilerin başında; ciltte oluşan tahriş ve gerginlik hissi geliyor. Toleransı düşük ve hassas ciltler ise bu yan etkilerin oluşturduğu yıpranmaya daha çok
maruz kalıyor. Kiri ve makyajı nazikçe temizleyerek cildi derinlemesine arındıran yatıştırıcı misel su ise makyaj temizliği için sağlıklı bir çözüm sunuyor.
Cildi kurutmadan kir ve makyaj kalıntılarından arındıran Ultrasense Misel Makyaj Temizleme Suyu, tahriş olmuş cildin yatıştırılmasını sağlarken, gerginlik kaynaklı rahatsızlık hissinin de
azalmasına yardımcı oluyor. Yüz, kapalı göz çevresi, dudak bölgesindeki makyaj, kir ve çevresel kalıntıların arındırılmasında pamuk yardımıyla kullanılan temizleme suyu, hayvansal içerik
barındırmayan formülüyle öne çıkıyor.
Cildin nem ihtiyacını karşılamak için ne yapılmalı?
Mevsim geçişleri ve çevresel faktörler cildin nem dengesinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Her mevsim yoğun bir nem ihtiyacı duyan cildimizin bu ihtiyacını karşılamak ise sağlıklı içeriklere
sahip nemlendirici kremlerle mümkün. Nem ihtiyacı duyan tüm ciltler için geliştirilmiş, cildin daha nemli ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olan besleyici onarıcı bakım kremi Day to Day Ultra Nemlendirici
Besleyici Krem, besleyici ve onarıcı formülüyle cildin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Doğal bir onarıcı olan Squalane ile cildin nem seviyesini yükselten, anti-komedojenik yapısıyla
tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan besleyici krem, yağ asidi içeriği ile nem kapasitesini artıran Glycine Soja Oil ile nem kaybını engellerken seramid ve hyaluronik asit üretimini
destekliyor. Onarıcı ve nem tutucu özellikleriyle cildin kendini yenileyerek tazelenmesini destekleyen bir formüle sahip olan Day to Day Ultra Nemlendirici Besleyici Krem, temizlenmiş yüz ve boyun
bölgenize az miktarda uygulanarak, durulanmadan, sabah akşam kullanılabiliyor. Peeling ile cildi ölü hücre ve kirden arındırmak mümkün Makyaj, ölü hücreler ve kir gözenekleri tıkayarak siyah noktalar ve aknelere sebep olabiliyor. Her
gün düzenli bir şekilde ölü hücreleri ve tıkanmış gözenekleri arındırmak cilde hem sağlıklı bir görünüm veriyor hem de cildin zinde kalmasını sağlıyor. Enzimatik peeling etkisi ile cildin
makyaj, ölü hücre ve kirden nazikçe arındırılmasını sağlayan toz temizleyici Alight Enzim Peeling; hayvansal içerik, soyucu asit içermeyen ve 4 mevsim kullanıma uygun formülüyle
sağlıklı bir cilt temizliği çözümü sunuyor. Formülünde yer alan, papaya meyvesinden elde edilen doğal enzim karışımı papain, cildi mikro düzeyde soyarak arındırırken, ölü derinin de ciltten uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Alight
Enzim Peeling; karakafes bitkisinden elde edilen, cildi yenileme özelliği ile birçok cilt hastalığında kullanılabilen yatıştırıcı, nemlendirici bir içerik olan Allantoin ile de sağlıklı bir cilde giden yolu açıyor. Islatılmış yüz ve boyun bölgesine az miktarda su ile aktive ederek dairesel hareketlerle uygulanan peeling, bol su ile durulanarak, hem sabah hem de akşam kullanılabiliyor.
Ultrasense Misel Makyaj Temizleme Suyu: 45.9 TL
Day to Day Ultra Nemlendirici Besleyici Krem: 79.9 TL
Alight Enzim Peeling: 169.9 TL
COSMED Cosmeceuticals’ın uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri; yetkili eczaneler ve
Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.