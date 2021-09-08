Sonbahar’da cilt bakımı nasıl yapılır?

Osmanlı’nın güzellik sırrı olan, harem kadınlarının parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullandıkları Çiğdem Çiçeği ile formüle edilmiş bir dermokozmetik markası olan COSMED,

sağlıklı ve güvenilir ürünleriyle cilt sağlığını korumayı sürdürüyor.

Makyaj temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

Makyajın ciltte yarattığı en büyük yan etkilerin başında; ciltte oluşan tahriş ve gerginlik hissi geliyor. Toleransı düşük ve hassas ciltler ise bu yan etkilerin oluşturduğu yıpranmaya daha çok

maruz kalıyor. Kiri ve makyajı nazikçe temizleyerek cildi derinlemesine arındıran yatıştırıcı misel su ise makyaj temizliği için sağlıklı bir çözüm sunuyor.

Cildi kurutmadan kir ve makyaj kalıntılarından arındıran Ultrasense Misel Makyaj Temizleme Suyu, tahriş olmuş cildin yatıştırılmasını sağlarken, gerginlik kaynaklı rahatsızlık hissinin de

azalmasına yardımcı oluyor. Yüz, kapalı göz çevresi, dudak bölgesindeki makyaj, kir ve çevresel kalıntıların arındırılmasında pamuk yardımıyla kullanılan temizleme suyu, hayvansal içerik

barındırmayan formülüyle öne çıkıyor.

Cildin nem ihtiyacını karşılamak için ne yapılmalı?

Mevsim geçişleri ve çevresel faktörler cildin nem dengesinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Her mevsim yoğun bir nem ihtiyacı duyan cildimizin bu ihtiyacını karşılamak ise sağlıklı içeriklere

sahip nemlendirici kremlerle mümkün. Nem ihtiyacı duyan tüm ciltler için geliştirilmiş, cildin daha nemli ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olan besleyici onarıcı bakım kremi Day to Day Ultra Nemlendirici

Besleyici Krem, besleyici ve onarıcı formülüyle cildin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Doğal bir onarıcı olan Squalane ile cildin nem seviyesini yükselten, anti-komedojenik yapısıyla

tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan besleyici krem, yağ asidi içeriği ile nem kapasitesini artıran Glycine Soja Oil ile nem kaybını engellerken seramid ve hyaluronik asit üretimini

destekliyor. Onarıcı ve nem tutucu özellikleriyle cildin kendini yenileyerek tazelenmesini destekleyen bir formüle sahip olan Day to Day Ultra Nemlendirici Besleyici Krem, temizlenmiş yüz ve boyun

bölgenize az miktarda uygulanarak, durulanmadan, sabah akşam kullanılabiliyor. Peeling ile cildi ölü hücre ve kirden arındırmak mümkün Makyaj, ölü hücreler ve kir gözenekleri tıkayarak siyah noktalar ve aknelere sebep olabiliyor. Her

gün düzenli bir şekilde ölü hücreleri ve tıkanmış gözenekleri arındırmak cilde hem sağlıklı bir görünüm veriyor hem de cildin zinde kalmasını sağlıyor. Enzimatik peeling etkisi ile cildin

makyaj, ölü hücre ve kirden nazikçe arındırılmasını sağlayan toz temizleyici Alight Enzim Peeling; hayvansal içerik, soyucu asit içermeyen ve 4 mevsim kullanıma uygun formülüyle

sağlıklı bir cilt temizliği çözümü sunuyor. Formülünde yer alan, papaya meyvesinden elde edilen doğal enzim karışımı papain, cildi mikro düzeyde soyarak arındırırken, ölü derinin de ciltten uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Alight

Enzim Peeling; karakafes bitkisinden elde edilen, cildi yenileme özelliği ile birçok cilt hastalığında kullanılabilen yatıştırıcı, nemlendirici bir içerik olan Allantoin ile de sağlıklı bir cilde giden yolu açıyor. Islatılmış yüz ve boyun bölgesine az miktarda su ile aktive ederek dairesel hareketlerle uygulanan peeling, bol su ile durulanarak, hem sabah hem de akşam kullanılabiliyor.

Ultrasense Misel Makyaj Temizleme Suyu: 45.9 TL

Day to Day Ultra Nemlendirici Besleyici Krem: 79.9 TL

Alight Enzim Peeling: 169.9 TL

COSMED Cosmeceuticals’ın uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri; yetkili eczaneler ve

Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.