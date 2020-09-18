Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri

Pandemi sürecinin devamı dolayısıyla da bağışıklık sisteminin korunması ve güçlü tutulması her zamankinden daha önem taşıyor.

Önlem almayı sürdürün

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte sosyal mesafe, temas ve izolasyon gibi kavramlar günlük hayatın parçası haline geldi. Yaz aylarının sona ermesine paralel olarak pandemi vaka sayılarında artış söz konusu. Sonbahar aylarında daha da dikkatli olunmalı ve sağlıklı bir gelecek için belirtilen tüm önlemlere uyulmaya devam edilmelidir.

Mevsimine uygun meyve sebze tüketin

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için besin değeri yüksek ve içerisinde A, C, E vitaminleri, protein, çinko ve Omega-3 bulunan yiyecekleri ve içecekler tercih edilmelidir. Özellikle Omega-3, içerisinde yer alan yağ asitleri bağışıklık sisteminin güçlenmesine en fazla katkıda bulunan besin öğelerinden biridir. Öte yandan mevsim faktörü dikkate alınmalı ve mevsimine uygun meyve ve sebze tüketilmelidir.

Kişisel bakımı ihmal etmeyin

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının etkisiyle daha fazla önem verilen kişisel bakım, hava sıcaklıklarının sonbaharda düşmesiyle daha az önemsenir. Ancak pandeminin mevsimden bağımsız bir süreç olduğunu unutulmamalı, bu süreçte kişisel bakım günlük hayatta her zamankinden daha fazla yer almalıdır.

Tempolu yürüyüşü tercih edin

Yaz aylarında daha hareketli olan insan vücudu, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla daha az hareket etmektedir. Bu durum da bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. İş ve özel hayatın getirdiği yorgunluğa rağmen mümkünse tempolu yürüyüş yapılmalı, vakit ve enerji durumuna göre koşu, yüzme, kardiyo ve ağırlık egzersizleri gibi farklı aktiviteler de günlük hayatın parçası haline getirilmelidir.

Uykusuz kalmayın

Düzenli uyku bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir etkendir. Gün boyu birçok faktörün etkisiyle yorulan vücudu uyuyarak dinlendirmek, sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda enerji miktarını da maksimum seviyeye çıkarır.

Bol bol su için

Vücutta gerçekleşen birçok reaksiyonun temelinde yer alan su, bağışıklık sistemi için de oldukça önemlidir. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte su içme isteğinde azalma görülebilir. Bu olasılığa rağmen günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterilmelidir.