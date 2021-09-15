banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Sonbahar geldi, vatandaş soluğu aktarlarda aldı

Bursa’da havaların soğumasıyla birlikte boğaz enfeksiyonları artarken, vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor.

Sağlık 15.09.2021, 09:41
Sonbahar geldi, vatandaş soluğu aktarlarda aldı

Bursa’da havaların soğumasıyla birlikte boğaz enfeksiyonları artarken, vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Sonbaharla birlikte havalar soğudu, boğaz enfeksiyonlarında ciddi artış var. Vatandaş aktarlara büyük ilgi gösteriyor. Yaz döneminin bitmesinin ardından sonbahar kendini gösterdi. Son baharla birlikte havalar soğudu, geniz akıntısı, boğaz yolu enfeksiyonu şikayetleri arttı. Soğuk algınlıklarıyla ilgili vatandaşlar soluğu aktarlarda alıp bitkisel ürünleri tercih ediyor" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte aktarların işinin arttığını ifade eden Halit Özdemir, "Son günlerde soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları şikayetleri arttı. Bitkisel ürünlere, dolayısıyla aktarlara ilgi arttı. Bununla alakalı hazırladığımız ürünler var. Vatandaşlara vücuda direnç kazandıran ve boğaza iyi gelen bitkisel ürünler veriyoruz. Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Vatandaşların bağışıklığı kuvvetlensin diye hazırladığımız bal, polen, arı sütü ve propolis karışımı var. Ayrıca boğaz enfeksiyonları için de karışımlarımız var. Vatandaşlara bunları tavsiye ediyoruz. Artık vatandaşlar tıbbî tedaviye yardımcı olan bitkisel ürünleri tercih ediyor" dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0