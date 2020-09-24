Sonbahar: Cildi yazın etkilerinden arındırma dönemi Sinoz’dan komple profesyonel bakım
Sonbaharın gelmesiyle ciltten yazın etkilerini arındırma bakımı başlıyor. Cilt bakımını evde profesyonel ürünlerle kendi gerçekleştiren kadınlara SİNOZ, komple arındırma ve yenileme seti sunuyor. SİNOZ Yüz Yıkama Jeli, SİNOZ Arındırıcı Kil Maskesi, SİNOZ Arındırıcı Tonik, Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi, ödüllü SİNOZ Leke Kremi ve SİNOZ %10 C Vitamini Serumu ile eksiksiz profesyonel bakım gerçekleşiyor.
Kadınların cildine değer veren yerli kozmetik markası SİNOZ, sonbahara girilen bu aylarda yazın etkilerinden cildi arındıracak bakım seti sunuyor. Evde profesyonel bakımın temel ürünleri olacak yüz yıkama jeli, arındırıcı tonik, maske, göz kremi, leke kremi ve C vitamini serumu ile hem temizlik hem bakım bir arada sağlanıyor.
Detoks paketi
Sinoz evde profesyonel arındırma ekibi ile kadınların cildinde etkin temizlik sağlıyor. Sinoz Yüz Temizleme Jeli ile temizlenen cilt Sinoz Arındırıcı Kil Maskesi ile diplerde kalan yağ ve kiri temizliyor. Sinoz Arındırıcı Tonik ile son dokunuşun gerçekleştirildiği profesyonel cilt bakımı sağlanıyor.
Leke karşıtı güçlü ikili
Her ürününde kadınların yanında olan Sinoz, ödüllü Leke Kremi ile de krem formda leke önleme ve cildi nemlendirme avantajı sağlıyor. Meyan kökü ve C vitamini ile cilde aydınlık ve tek ton görünüm kazandıran Sinoz Leke Kremi içeriğindeki pentavitin ile yoğun nem desteği sağlıyor.
Sinoz %10 C Vitamini Serum, içeriğindeki yoğunlaştırılmış yüzde 10 C vitamini sayesinde cilt ile çevresel faktörler arasında bariyer olarak, canlı görünümün korunmasını sağlıyor. Sinoz %10 C Vitamini Serumu, formülündeki hyalüronik asit ve vitamin kompleksleri ile aydınlatıcı çözüm sunarken, cilde elastan bir yapı kazandırıyor. Sinoz %10 C Vitamini Serumu ilk kullanımdan itibaren ciltteki parlak, canlı ve ışıltılı görünümün hissedilmesini sağlıyor. Sonuç, ciltte stres yaratan çevresel faktörlere meydan okuyan dinamik bir cilt görünümü oluyor.
Etkili bakışlar için minimalist dokunuş
Sinoz Göz Çevresi Kremi, kafeinden gelen aydınlatıcı ve kırışıklık karşıtı denge ile ışıltılı bakışlara, Pentavitin ve B3 Vitamini ile göz çevresinin neme doymasına yardımcı oluyor. Kaz ayaklarına karşı etkili önlem sunuyor.
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