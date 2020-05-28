Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

SON GÜNLERDE MERAK EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aslında dışkıda bu virüsün (Covid-19) RNA’sı dediğimiz bazı genetik materyalin izleri saptanmıştı. O yüzden özellikle karasinekler bazı dışkılara konuyor ve oradan bizlere ulaşabilir mi diye hep tartışıldı. Ama bilinen şey şu; zaten böyle bir bulaş yolu yok, damlacık enfeksiyonu değil bu yol. Aslında dışkıda kalan canlı virüs değil, sadece orada virüsün bir parçası” dedi.

SON GÜNLERDE MERAK EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aslında dışkıda bu virüsün (Covid-19) RNA’sı dediğimiz bazı genetik materyalin izleri saptanmıştı. O yüzden özellikle karasinekler bazı dışkılara konuyor ve oradan bizlere ulaşabilir mi diye hep tartışıldı. Ama bilinen şey şu; zaten böyle bir bulaş yolu yok, damlacık enfeksiyonu değil bu yol. Aslında dışkıda kalan canlı virüs değil, sadece orada virüsün bir parçası” dedi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:38
2011 Okunma
SON GÜNLERDE MERAK EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, son dönemlerde tartışma konusu olan sivrisinek ve karasineklerin korona virüs bulaştırabileceği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Prof. Dr. Okyay, bulaşıcı hastalıklarla ilgili her zaman enfeksiyon zincirinden bahsettiklerini hatırlatarak, “Bu enfeksiyon etkeni taşıyan bir kaynak, bu bir insan, hayvan ya da herhangi bir ölü bir yüzey, eşya da olabilir. Buradan etkenin alınma yolu, bulaşma yolu, bu hastalığa açık olan kişi, yani bu hastalık açısından sağlıklı, buna duyarlı olan kişi” diye konuştu.

Enfeksiyonların bulaşma yollarına değinen Okyay, kan ile bulaş, zoonatik hastalıklar, hayvanlarla bulaş, gıdalarla bulaş, su ile bulaş gibi birçok seçenek olduğunu belirterek, “Ama Covid-19'a özel biz şunu biliyoruz. Covid-19 esasen damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Bir de özellikle enfekte olan yüzeylerden başta elimiz olmak üzere elimizle yine aynı şekilde solunum yolumuza, gözümüz, burnumuz ya da mukozalarımıza, ağzımıza taşınmasıyla oluyor. O yüzden sivrisinekler ve evdeki sinekler çok konuşuldu ama DSÖ çok açık bir şekilde bugüne kadar böyle bir bulaşmanın mümkün olmadığını, gösterilmediğini, asıl bulaşma yolunun damlacık enfeksiyonu ve bu kirli yüzeylerden temas şeklinde olduğunu bir kez daha söyledi” şeklinde konuştu.
Karasinekler ile ilgili çok yakın bir zamanda önemli bir dergide yayınlanan çalışmayı anımsatan Okyay, “Aslında dışkıda bu virüsün RNA'sı dediğimiz bazı genetik materyalin izleri saptanmıştı. O yüzden özellikle karasinekler bazı dışkılara konuyor ve oradan bizlere ulaşabilir mi diye hep tartışıldı. Ama bilinen şey şu; zaten böyle bir bulaş yolu yok, damlacık enfeksiyonu değil bu yol. Bu bahsedilen yayında da belirtildiği gibi aslında dışkıda kalan canlı virüs değil, sadece orada virüsün bir parçası. Aslında canlı virüs bile olsa birçok şey bulaşmayı çok etkiliyor. Canlı virüsün miktarı, hastalığa açık olan kişinin direnci gibi birçok şey etkileyebiliyor. O yüzden pek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Bununla ilgili Covid-19'a özel bir şey yapmak gerekmediğini vurgulayan Okyay, “Ama tabii bizim bütün yaz boyunca sivrisinekler, karasinekler ve diğer özellikle böceklerle ilgili başta bariyer dediğimiz, yani onlarla aramıza bir bariyer çekme, cibinlik gibi, evlerin penceresindeki teller gibi uygulamaları öncelikle yapmak durumundayız. Bu bariyer önlemlerinin olamadığı durumlarda özellikle açık alanda olanlardaysa, yaz dönemi de olsa uzun kollu, ince, serin tutabilecek, ama sineklerin bize ulaşmasını engelleyebilecek uzun pantolonlar, uzun kollu kıyafetler, gerekirse eldivenler, botlar gibi, doğa yürüyüşleri için bunlar söylenebilir. Bu tip önlemlerin alınması gerekiyor. Çok gerekmedikçe üzerimize sıkılan böcek ve bunları öldürücüler ya da evlerimizdeki öldürücüleri hem kendi sağlığımız hem de çevre sağlığı açısından çok kullanmamalıyız” dedi.
Sivrisinekler ve karasineklerle Covid-19'un bulaştığının şu ana kadar gösterilmediğinin altını çizen Okyay, “Covid-19 ile ilgili ana korunma unsurumuz her zaman söylediğimiz gibi damlacık enfeksiyonuna yönelik önlemlerdir. Bunun için mutlaka gerekli olan el hijyenini sağlamalıyız, el yıkama ve el antiseptiği uygulama gibi. Sosyal mesafemizi korumaya çalışmalıyız ve de mutlaka maske takmalıyız” uyarısında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan flaş açıklama! Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2,8
Bakan Koca'dan flaş açıklama! Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2,8
Alerjiye Karşı Evinizde Alabileceğiniz 11 Önlem
Alerjiye Karşı Evinizde Alabileceğiniz 11 Önlem
Korona günlerinde 'kilo sorunu' uyarısı
Korona günlerinde 'kilo sorunu' uyarısı
Oxford Üniversitesi korona virüs aşısını Afrika'da denemeyi planlıyor
Oxford Üniversitesi korona virüs aşısını Afrika'da denemeyi planlıyor
Bakan Koca: 'Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz'
Bakan Koca: 'Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz'
Bilim Kurulu üyesi Özkan: 2 uç noktada kalırsak ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Özkan: 2 uç noktada kalırsak ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin tabelası asıldı
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin tabelası asıldı
MS hastalarına Covid-19 uyarısı
MS hastalarına Covid-19 uyarısı
KAHVENİN PSİKOLOJİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NE KADAR DOĞRU?
KAHVENİN PSİKOLOJİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NE KADAR DOĞRU?
Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi
Pandemi doktorlarına ev yemekleri sürprizi
Sokaklara atılan kullanılmış maskeler tehlike saçıyor
Sokaklara atılan kullanılmış maskeler tehlike saçıyor
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 'Remdesivir'den umut vaat eden sonuçlar aldık'
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: 'Remdesivir'den umut vaat eden sonuçlar aldık'
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel koronavirüs verileri…
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel koronavirüs verileri…
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor
TUZLU SUDA BEKLETİLEN ÇİLEKLERDEN BÖCEKLERİN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?
TUZLU SUDA BEKLETİLEN ÇİLEKLERDEN BÖCEKLERİN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede ilk ölüm
Yasak olmasına rağmen taziye düzenlenen mahallede ilk ölüm
WHO'dan Japonya'ya övgü ve uyarı
WHO'dan Japonya'ya övgü ve uyarı
Annesinden sonra kızı da korona virüse yakalandı
Annesinden sonra kızı da korona virüse yakalandı
SAĞLIK BAKANI KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS VERİLERİNİ PAYLAŞTI
SAĞLIK BAKANI KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Bursa’da korona virüsü tedavisi gören 45 günlük bebek taburcu oldu
Bursa’da korona virüsü tedavisi gören 45 günlük bebek taburcu oldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim