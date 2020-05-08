SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması

Bakan Varank'ın açıklamalarına göre N95 maskelerin filtreleri için 3 ay içinde seri üretim başlayacak.
Koronavirüs aşısı için 3 ayrı üniversitede deney aşamasına gelindi.
Ayrıntılar gelecek...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs ile ilgili N95 maskeleri ve geliştirilen aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank'ın açıklamalarına göre N95 maskelerin filtreleri için 3 ay içinde seri üretim başlayacak.
Koronavirüs aşısı için 3 ayrı üniversitede deney aşamasına gelindi.
Ayrıntılar gelecek...