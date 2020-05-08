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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs ile ilgili N95 maskeleri ve geliştirilen aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs ile ilgili N95 maskeleri ve geliştirilen aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

08 Mayıs 2020 Cuma 14:58
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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması

Bakan Varank'ın açıklamalarına göre N95 maskelerin filtreleri için 3 ay içinde seri üretim başlayacak.

Koronavirüs aşısı için 3 ayrı üniversitede deney aşamasına gelindi.

Ayrıntılar gelecek...

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