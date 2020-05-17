Son dakika… Bakan Koca güncel korona virüs verilerini açıkladı

Dr. Fahrettin Koca; “Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım” notuyla paylaştı.

Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cqmx1RNuRl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020