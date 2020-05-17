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Son dakika… Bakan Koca güncel korona virüs verilerini açıkladı

Türkiye'deki güncel Korona virüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla güncel verileri paylaştı.

Son dakika… Bakan Koca güncel korona virüs verilerini açıkladı

Türkiye'deki güncel Korona virüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla güncel verileri paylaştı.

17 Mayıs 2020 Pazar 19:29
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Son dakika… Bakan Koca güncel korona virüs verilerini açıkladı

Dr. Fahrettin Koca; “Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım” notuyla paylaştı.

Son Güncelleme: 17.05.2020 19:30
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