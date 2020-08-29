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Son 24 saatte koronavirüsten 36 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 36 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 245'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık 29.08.2020, 09:15 29.08.2020, 09:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı.
Tabloya göre son 24 saatte 36 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 245'e yükseldi. Bugün toplam 107 bin 814 test yapılırken, bin 517 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 265 bin 515 oldu. Bugün iyileşen bin 17 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 241 bin 809'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 896 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün bin 517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur” ifadelerini kullandı.
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