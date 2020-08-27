Son 24 saatte koronavirüsten 20 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 20 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 183 oldu.

Bugün toplam 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 262 bin 507’ye yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 621 bin 749’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797’ye yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise 841 olduğu belirtildi.