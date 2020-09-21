Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 574'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 942 test yapılırken, bin 743 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 304 bin 610 oldu. Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 491 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir” ifadelerine yer verdi.