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Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.
Sağlık 27.09.2020, 20:36
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 119 kişiye test yapıldı, bin 467 kişide korona virüs tespit edildi. 68 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 116 kişinin tedavisi tamamlandı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün bin 583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" ifadelerini kullandı.
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