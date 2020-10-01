Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 195'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 98 test yapılırken, bin 391 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 318 bin 663 oldu. Bugün iyileşen bin 245 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 279 bin 749'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 516 olduğu açıklandı.