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Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 667'’ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık 08.10.2020, 22:19
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Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi. Bugün toplam 117 bin 101 test yapılırken, bin 615 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 330 bin 753 oldu. Bugün iyileşen bin 398 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 290 bin 352'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 403 olduğu açıklandı.

''Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor''

Bakan Koca yaptığı açıklamada ''Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım'' ifadelerine yer verdi.

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