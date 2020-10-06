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Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 498'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık 06.10.2020, 08:54
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Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 498'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 632 test yapılırken, bin 603 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 326 bin 46 oldu. Bugün iyileşen bin 320 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 286 bin 370'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 412 olduğu açıklandı.

“Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın” ifadelerine yer verdi.

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