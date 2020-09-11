Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 951'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 213 test yapılırken, bin 671 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 288 bin 126 oldu. Bugün iyileşen bin 117 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 256 bin 524'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,3 toplam ağır hasta sayısının ise bin 223 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün” ifadelerine yer verdi.