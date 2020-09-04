Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 564'e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 113 test yapılırken, bin 612 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 276 bin 555 oldu. Bugün iyileşen bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 249 bin 108'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 76 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım” ifadelerine yer verdi.