Son 24 saatte korona virüsten 49 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 49 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 404 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75’inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu da açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 5 bin 404 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 oldu. Bir günde toplam 227 bin 273 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 506 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 28,26 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 58 milyon 594 bin 137’a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla, son sırada Bitlis var

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirdiği Bitlis’i ise sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak takip etti.