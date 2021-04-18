banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!

Son 24 saatte korona virüsten 318 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 802 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık 18.04.2021, 20:07
2
Son 24 saatte korona virüsten 318 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 802 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 318 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 926’ya yükseldi. Toplamda 43 milyon 768 bin 759 test yapıldı. Bugün yapılan 301 bin 243 testten, 55 bin 802 yeni vaka sayısı, 3 bin 101 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 268 bin 447, bugün iyileşen 43 bin 856 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 687 bin 590’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 275 olduğu açıklandı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu