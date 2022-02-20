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Son 24 saatte korona virüsten 263 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 263 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 70 bin 355 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 20.02.2022, 20:39 20.02.2022, 20:45
Son 24 saatte korona virüsten 263 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 263 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 70 bin 355 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 70 bin 355 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu. Bir günde toplam 440 bin 183 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,93 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 850 bin 157’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,0 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

“Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız” dedi.

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