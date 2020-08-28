Son 24 saatte korona virüsten 26 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 209'e yükseldi. Bugün toplam 106 bin 111 test yapılırken, bin 491 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 263 bin 998 oldu. Bugün iyileşen 995 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 240 bin 792'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 862 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.