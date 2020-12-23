Son 24 saatte korona virüsten 259 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 259 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 861'e yükseldi. Toplamda 23 milyon 30 bin 162 test yapıldı.

Bugün yapılan 202 bin 209 testten, 19 bin 650 yeni vaka sayısı, 3 bin 192 de hasta vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 82 bin 610 olduğu, bugün iyileşen 34 bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 901 bin 307'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 901 olduğu açıklandı.

“Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı” ifadelerine yer verdi.