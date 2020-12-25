Son 24 saatte korona virüsten 256 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 256 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 371'e yükseldi. Toplamda 23 milyon 426 bin 941 test yapıldı.

Bugün yapılan 201 bin 104 testten, 17 bin 543 yeni vaka, 3 bin 199 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 118 bin 255 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 970 bin 803'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1, ağır hasta sayısının ise 4 bin 702 olduğu açıklandı.

“Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 3 bin 199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim” ifadelerine yer verdi.