Son 24 saatte korona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 253 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 388'e yükseldi. Toplamda 24 milyon 141 bin 935 test yapıldı.

Bugün 183 bin 117 test yapılırken, 15 bin 805 yeni vaka, 2 bin 783 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 178 bin 580 olduğu, bugün iyileşen 21 bin 4 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 58 bin 437'e yükseldiği, toplam hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 4 bin 191 olduğu açıklandı.

“Kısıtlamalar sonuç veriyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız” ifadelerine yer verdi.