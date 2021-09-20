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Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 688 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 20.09.2021, 21:21
Son 24 saatte korona virüsten 231 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 231 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 688 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu. Bir günde toplam 346 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 68,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 105 milyon 611 bin 261’e yükseldi.

İki doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 75,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Eskişehir, Çanakkale Amasya, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Ağrı takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren il bazında ilk doz yerine en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi.

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