Son 24 saatte korona virüsten 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, yeni korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 228 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, 25 bin 861 kişinin de testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 861 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 341 bin 221 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 875 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 70,18 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 840 bin 404’e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Kırklareli var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 44,0 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı?

Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım” dedi.