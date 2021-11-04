Son 24 saatte korona virüsten 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 482 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 482 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 362 bin 832 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 34 bin 743 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 008 bin 424’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gereklidir” dedi.