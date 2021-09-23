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Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 844 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 23.09.2021, 20:19
Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 844 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 23 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 844 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 356 bin 132 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 267 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,28 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726’ya yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,1 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım” dedi.

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