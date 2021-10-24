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Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 195 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 792 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 24.10.2021, 19:43 24.10.2021, 20:03
Son 24 saatte korona virüsten 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 195 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 792 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 792 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 oldu. Bir günde toplam 338 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 255 bin 712’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,0 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,0 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun” dedi.

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