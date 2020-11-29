Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558'e yükseldi. Bugün toplam 168 bin 212 test yapılırken, 29 bin 281 yeni vaka sayısı, 6 bin 439 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 494 bin 351 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 400 bin 242'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 6 bin 439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın” ifadelerine yer verdi.