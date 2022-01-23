Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 65 bin 503 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 65 bin 503 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 392 bin 281 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 75 bin 422 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 140 milyon 743 bin 552’ye yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

“Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil” dedi.