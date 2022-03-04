Son 24 saatte korona virüsten 180 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 180 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 38 bin 283 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 38 bin 283 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 oldu. Bir günde toplam 365 bin 614 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 63 bin 311 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 943 bin 346’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.