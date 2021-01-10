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Son 24 saatte korona virüsten 176 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 176 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 138 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık 10.01.2021, 19:15
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Son 24 saatte korona virüsten 176 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 176 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 807'ye yükseldi. Toplamda 26 milyon 196 bin 481 test yapıldı. Bugün yapılan 162 bin 786 testten, 9 bin 138 yeni vaka sayısı, bin 17 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 326 bin 256 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 103 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısının 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldiği, hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 2 bin 811 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerine yer verdi.


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