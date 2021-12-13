Son 24 saatte korona virüsten 171 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 171 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 796 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 796 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 171 oldu. Bir günde toplam 351 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 242 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,10 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 804 bin 33 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fark Nedir? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın” dedi.