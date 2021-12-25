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Son 24 saatte korona virüsten 145 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 145 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 470 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık 25.12.2021, 20:38
Son 24 saatte korona virüsten 145 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 145 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 470 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 470 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 357 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 109 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,49 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 349 bin 256’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,0 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle” dedi.

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