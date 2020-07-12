Türkiye’de son 24 saatte bin 12 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 298 kişi iyileşirken, 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Korona Tablosu’nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 45 bin 232 kişiye test yapıldı. Bin 12 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 298 kişi iyileşti. 19 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 212 bin 993 olurken, iyileşen hasta sayısı 194 bin 515’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 363’e ulaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" bilgisi verdi.