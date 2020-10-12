Son 20 yılda diyabetli hasta sayısı 7 kat arttı
ADATIP SAĞLIK GRUBU SAKARYA HASTANESİ DAHİLİYE UZMANI UZ. DR. AHU OĞUR, DİYABET HASTALIĞININ KALP KRİZİ, FELÇ, BÖBREK YETMEZLİĞİ GİBİ İSTENMEYEN SONUÇLARININ OLABİLECEĞİNİ İFADE EDEREK, “SON 20 YILDA DİYABETLİ HASTA SAYISI 7 KAT ARTTI” DEDİ.
Adatıp Sağlık Grubu Sakarya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Ahu Oğur, diyabet hastalığının kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği gibi istenmeyen sonuçlarının olabileceğini ifade ederek, “Son 20 yılda diyabetli hasta sayısı 7 kat arttı” dedi.
Adatıp Sağlık Grubu Sakarya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uz. Dr. Ahu Oğur, diyabet hastalarının iyi takip edilmemesi durumunda hastalığa bağlı yan etkilerle savaşmak durumunda kalacaklarını hatırlattı. Oğur, “Son 20 yılda diyabetli hasta sayısı 7 kat arttı. Kalp damar hastalığı, hipertansiyon, gebelikte şeker hastalığı, obezite, anormal kan yağ seviyeleri ve birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü olan kişilerde diyabet gelişme riski fazladır. Özellikle sağlıklı beslenme önerilerine uyulması ve fiziksel aktivitenin önemsenmesi diyabetin önlenmesi ve diyabetli hastalarımızın kan şekerlerinin kontrolü çok önemlidir. Hem tip 1 diyabetin hem daha sık gördüğümüz tip 2 diyabetin kontrolünde kişiye özgü beslenme programının, kişiye özgü fiziksel aktivitenin ve kişiye özgü tedavilerin ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi hastalığın takibinde fayda sağlayacaktır” diye konuştu.
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