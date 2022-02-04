banner526

banner527

banner420

Son Dakika
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
Kardan elektrik üretiyorlar
Kardan elektrik üretiyorlar
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!

Sömestr dönüşü uyku problemleri için uzman tavsiyesi

Özellikle okul çağındaki çocuklarda sömestr tatilinde uyku düzeni bozulmaları sıkça rastlanıyor. Okullardaki ikinci yarıyılın başlamasına sayılı gün kala uyku düzeninin tekrar oluşturulması için tavsiyelerde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi’nden Prof. Dr. Vural Fidan, “Uyku düzeni bozulduğu takdirde, kademeli olarak her gün 30’ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Sağlık 04.02.2022, 09:53
Sömestr dönüşü uyku problemleri için uzman tavsiyesi

Özellikle okul çağındaki çocuklarda sömestr tatilinde uyku düzeni bozulmaları sıkça rastlanıyor. Okullardaki ikinci yarıyılın başlamasına sayılı gün kala uyku düzeninin tekrar oluşturulması için tavsiyelerde bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi’nden Prof. Dr. Vural Fidan, “Uyku düzeni bozulduğu takdirde, kademeli olarak her gün 30’ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Yaş grubu ayırt etmeksizin insanların gündelik yaşam kalitesi, düzenli uykuyla doğru orantılı olarak değişkenlik gösteriyor. Belli bir düzen içerisinde uyuyan bireyler, gündelik hayatlarında daha zinde oluyor. Gün içerisinde evde geçirilen zaman ise genelde uyku düzenini bozabiliyor. Ev içindeki elektronik alet kullanımı, geç yatmalara ve akabinde de uyku düzeninin bozulmasına sebebiyet veriyor. Okullarda sömestr tatilinin girmesiyle birlikte soğuk havalardan dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren öğrencilerde de uyku düzeninin bozulması kaçınılmaz oluyor. Okulların ikinci yarıyılının başlamasına sayılı gün kala birçok öğrenci uyku düzenini tekrar oluşturmayı denerken uzmanlar tavsiyelerde bulunuyor.

“Mavi ışık yayan cihazlar beyne uyanıklık dalgası verir”

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi hekimlerinden Prof. Dr. Vural Fidan, ev içi aktivitelerin artmasında büyük rol oynayan elektronik aletlerin uyku düzenini etkilediğinin altını çizdi. Mavi ışığın insanlara uyanıklık dalgaları gönderdiğini ve böylelikle uyuyamama gibi sorunların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Vural Fidan, elektronik alet kullanımının sınırlı olması gerektiğini söyledi. Okullardaki tatilden dolayı çocukların da buna fazlasıyla maruz kaldığını belirten Fidan, “Özellikle çocuklar tatil döneminde kendilerini oyunlara veriyor. Havaların soğuk olmasından dolayı dışarıya da az çıktıkları için ev içerisindeki aktiviteleri artıyor. Eskiden olan vücut aktiviteleri azaldı. Yerini elektronik cihazlara bıraktı. İlgi çekici cihazlar olduğu için biz bağ oluşturuyor. Bu bağlanma sorunu sonucunda da vakit elektronik cihazlarla geçirilen vakitler artıyor. Belli bir süre sonra akşam saatlerine de sarkan kullanım uykusuzluğu peşinden getiriyor. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazlar beyne uyanıklık dalgası verir. Uzun süre uyanıklık dalgalarına maruz kalan bireyler erken saatte yatağa yatsa dahi uyuyamaz. Uyusa dahi kaliteli bir uyku sağlanamaz. Sömestr döneminde çocuklar da bu sorunla sıkça karşılaşıyor. Bu tarz durumlarla karşılaşılmaması için cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımının sınırlandırılması gerekiyor. Tatil döneminde de bu sınır maalesef ki aşılıyor ve çocuklarda uyku düzeni bozuluyor” dedi.

“Her gün 30’ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir”

Uyku düzeninin oturtulması için birkaç gün dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fidan, tavsiyelerde bulundu. Geç yatmaya alışan bireylerin günlük 30 dakika erken yatma şeklinde eski düzeni sağlayabileceklerini belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarda bu uyku düzeninin tekrar oturtulması için tatilin bitimine yakın zamanlarda belli sınırlara dikkat edilmesi gerekiyor. Uyku düzeni bozulduğu takdirde, kademeli olarak her gün 30’ar dakika erken yatarak bu düzen tekrar sağlanabilir. Ayrıca süt alerjisi olmayanların yatma saatinden 30 dakika kadar önce süt tüketimini öneriyoruz. Yatmadan 30 dakika önce içilen süt kaliteli uyku sağlıyor.”

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11