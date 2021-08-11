Solunum yoluna kaçan herhangi bir yabancı cisim çocuklarda yaşamı tehdit ediyor

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocuklarda solunum yoluna yabancı cisim kaçtığında tam tıkanma ile ani ölüme yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özdemir, "Solunum sıkıntısı oluşturmayan yabancı cisimler ise bir süre sonra şiddetli akciğer enfeksiyonlarına, bronş iltihaplanmalarına neden olur. Bu noktada bu cisimlerin çıkarılması daha da zorlaşır. Aman dikkat" dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocukların yaşayabileceği ölümcül kazalar konusunda anne babalara önemli uyarılarda bulundu. Çocuklarda solunum yoluna yabancı cisim kaçmasının ölümcül olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, "Vücudumuzda solunum yoluna yabancı bir maddenin girmesini önleyen çok sayıda savunma mekanizması var. Bununla birlikte, bu mekanizmaların hiçbiri kusursuz değil ve yabancı cisimler sıklıkla çocukların solunum yoluna kaçar. Solunum yoluna kaçan herhangi bir yabancı cisim çocuklarda yaşamı tehdit eden bir durumdur" diye konuştu.

Yaş ile uyumlu besinler

Çocukluk çağında, yaş ile uyumsuz besinlerin çocuğa verilmesi ile bu maddelerin solunum yoluna kaçabileceğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle çerez, et parçaları, sert meyve parçaları, şeker parçaları küçük çocuklarda solunum yoluna en çok kaçan maddelerdir. Yutma fonksiyonu tam olarak gelişmemiş, dişleri tümüyle çıkmamış çocuklarda bu tür yiyeceklerin verilmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu tür yiyecekleri yerken çocuğun ağlaması, gülmesi, konuşması solunum yoluna kaçmayı kolaylaştırır. Solunum yoluna kaçabilen diğer maddeler, çocuğun giysileri üzerindeki çengelli iğneler, boncuklar, kalem parçaları, oyuncak parçaları, iğnelerdir. Solunum yoluna yabancı cisim girmesi durumunda, tam tıkanma ile çocuklarda ani ölüm görülebilir. Ani başlayan öksürük, morarma, boğulma hissi, solunum sırasında ıslık sesi çıkması veya hırıltılı solunum gibi durumlar da sık görülen belirtilerdir. Bazen çocuklar öksürerek yabancı cismi çıkarabilirler; ancak özellikle 2-3 yaş altında öksürerek çıkarma genellikle mümkün olmaz. Solunum sıkıntısı yaratmayan yabancı cisimler bir süre sonra şiddetli akciğer enfeksiyonlarına, bronş iltihaplanmalarına neden olur. Bu noktada bu cisimlerin çıkarılması daha da zorlaşır."

Öte yandan, teşhisin hastanın hikayesinin sorgulanması, dikkatli muayene ve radyolojik incelemelerle koyulabileceğini kaydeden Kent Hastanesi Çocuk Cerrahı Tunç Özdemir, “Hastanın nefes borusunda yabancı cisim varlığı şüphesi varsa, yabancı cismin çıkarılması için mutlaka endoskopi (bronkoskopi) yapılmalıdır. Solunum yolundaki yabancı cismi çıkarmak için uygulanan bronkoskopi oldukça özellikli bir girişimdir. Çocuklar için özel tasarlanmış ekipman ile, deneyimli ellerde, ameliyathanede yapılmalıdır” dedi. Özdemir bu tür kazaların yaşanmaması için de “Çocuklar yaşlarına uygun besinler ile beslenmeli, solunum yoluna kaçma durumu olan materyaller çocuğun ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı, çocuğun giysilerine çengelli iğne, toplu iğne gibi şeyler tutturulmamalı” önerisinde bulundu.