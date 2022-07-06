Sokak Oyunları Şenliği: Hekimler çocuklarla oyun oynadı

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen “Sokak Oyunları Şenliği”nde hekimler çocuklarla geleneksel oyunları oynadı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde geçmişin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının öğretilerek yeniden canlandırılmasının amaçlandığı “VM Çocuk Sokak Oyunları Şenliği” düzenlendi. 7’den 77’ye herkesin sokak oyunlarının eğitici, bir o kadar da mücadeleci dünyası ile buluştuğu VM Çocuk Oyunları Şenliği’nde neşeli dakikalar yaşandı. Sokak oyunlarının unutulmaya yüz tuttuğu, iletişim ve konuşma sorunları, dikkat eksikliği, teknoloji bağımlılığı ve obezite gibi sağlık sorunlarının gittikçe arttığı bir dönemde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte çocuk hekimleri çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.

“Sokak oyunları nesilden nesile aktarılan kültürel değerlerdir”

Oyunun çocukların dünyasındaki önemine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Çocuğun işi oyun, mesleği oyunculuktur. Oyunla çocuk çevresi ile iletişim kurar, hayal dünyası oyunla gelişir, oyunla gelecekteki toplumsal rollerinin provalarını yapar. Oyun çocuğun soyuttan somuta, hayalden gerçeğe yolculuğunda köprü görevi görür. Sokak oyunları, çocuğun ev ortamı başta olmak üzere kapalı mekânlar dışında yaptığı oyun ve etkinliklerin ortak adıdır. Sokak oyunları nesilden nesile aktarılan ortak kültürel değerlerdir. Çocuklar bu kültürel mirasın yaşatılmasında hem uygulayıcı ve oyuncu hem de aktarıcı olarak rol alırlar. Yetişkin döneminde kullandığımız tüm akademik ve sosyal becerilerin temelinde duyu bütünleme adı verilen gelişimsel bir süreç önemli rol oynar. Sağlıklı bir duyu bütünleme süreci; çocuğun anne karnından başlayarak doğum ve doğum sonrası dönemde farklı uyarılarla uygun sıklık, yoğunluk ve çeşitlilikte karşılaşması ile mümkündür” dedi.

Sokak oyunlarının faydaları

Sokak oyunlarının duyu bütünleme sürecinin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getiren Doç. Dr. Paksu, bu oyunların başlıca yararlarını şöyle sıraladı:

“Çocuk güneş ışınları ve doğal ışıkla daha fazla temas eder, çoğunlukla etkileşimli oyunlar olduğu için çocukların iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlar, dil gelişimini destekler, taklit ve kopyalama becerilerini geliştirir, aynı anda birden fazla duyu organından zenginleştirilmiş uyarı almasını sağlar, ince ve kaba motor, denge ve koordinasyon becerilerinin gelişimine katkı sağlar, çocukların ekranla temas sürelerini azaltır, teknoloji bağımlılığı riskini azaltır, sıra bekleme, kurallara uyma gibi sosyal uyum becerilerini artırır, dikkat, odaklanma ve konsantrasyon becerilerini geliştirir.”

Hekimlerden yoğun katılım

Şenlikte; VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Çocuk Hematoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Davut Albayrak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden, Doç. Dr. Şükrü Paksu, Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, Uzm. Dr. Erdal Hancıoğlu, Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, Uzm. Dr. Halit İmdat, Çocuk Nörolojisi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi. Hülya İnce, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, Çocuk Cerrahisi Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, Yenidoğan Yoğun Bakım Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, Çocuk Diş Hekimi Dt. Yeşim Sağır, Ergoterapist Buse Aydın, Çocuk Gelişimi Kliniği’nden Cemre Canbolat unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklarla birlikte oynadı. Liv Hospital Genel Müdür Yrd. Hatice Bulut, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Harika Sönmez ve Uzm. Dr. Buket Taneri de şenliğe katıldı.