Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

ATAKUM BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 22 MART TARİHİNDEN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN VE 52 GÜN SONRA İLK DEFA SOKAĞA ÇIKACAK ÇOCUKLAR İÇİN İLÇE GENELİNDEKİ PARKLARDA KAPSAMLI DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

ATAKUM BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 22 MART TARİHİNDEN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN VE 52 GÜN SONRA İLK DEFA SOKAĞA ÇIKACAK ÇOCUKLAR İÇİN İLÇE GENELİNDEKİ PARKLARDA KAPSAMLI DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 14:22
6 Okunma
Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

Atakum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 52 gün sonra ilk defa sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında, 22 Mart tarihinden itibaren 20 yaş altındaki gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlgili bakanlıkların hazırladığı ’normalleşme planına’ göre 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü yurttaşlara dışarıya çıkma izni getirildi. Aynı plana göre ise 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

Parklarda özenli çalışma

Normalleşme planına göre çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynamaları için Atakum Belediyesi kolları sıvadı. Özel olarak kurulan ekipler ilçe genelindeki parkları, parklardaki oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla titizlikle dezenfekte etti. Çocukların heyecanını paylaşan ekipler aynı zamanda parklardaki peyzaj ve çim çalışmalarını da yaparak oyun gruplarının güvenli olması için her zamankinden daha fazla özen gösterdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce yaşam demek”
Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce yaşam demek”
Hemşirelerin gününü çocukları görüntülü olarak kutladı
Hemşirelerin gününü çocukları görüntülü olarak kutladı
Osman amcadan hemşiresine anlamlı teşekkür
Osman amcadan hemşiresine anlamlı teşekkür
Sosyal mesafeli ‘Hemşireler Günü’ kutlaması
Sosyal mesafeli ‘Hemşireler Günü’ kutlaması
HAVALAR İYİCE ISINIYOR, "BAHAR NEZLESİNE DİKKAT"
HAVALAR İYİCE ISINIYOR, "BAHAR NEZLESİNE DİKKAT"
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan aşı ve maske açıklaması
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi
Covid-19, kalp hastalarını daha mı fazla etkiliyor?
Covid-19, kalp hastalarını daha mı fazla etkiliyor?
Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
Karantinadan çıkan küçük Şura babasına koştu
Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi
Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti
En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz
En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu
1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu
Astım hastalarına Covid-19 döneminde 10 uyarı
Astım hastalarına Covid-19 döneminde 10 uyarı
Maske en fazla 1 TL olacak
Maske en fazla 1 TL olacak
Bakan Selçuk: '32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
Bakan Selçuk: '32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
SAĞLIK BAKANI BAKAN KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS RAPORUNU PAYLAŞTI
SAĞLIK BAKANI BAKAN KOCA TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS RAPORUNU PAYLAŞTI
Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı
Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim