Soğuk havalarda canlı ve sağlıklı bir cilt için temizleme ve nemlendirme rutininiz olmalı

Rüzgarlı ve soğuk hava, cildimizin nem tutma kapasitesini düşürürken kurumalara, çatlaklara ve kırışıklıkları sebep olur. QNET Ürün Eğitmeni Sunny Shaper, havaların soğumasıyla beraber cilt bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve canlı bir cilt için gerekli uygulamaları anlattı.

Kışın sert koşulları nedeniyle cildin kurumaya eğilimli olduğunu hatırlatan Shaper, “Özellikle göz çevresi, ince ve hassas olması nedeniyle soğuk havalarda daha fazla kurur. Kuruluk ise çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını tetikler ve artırır. Bu nedenle, göz çevresini nemlendirmek ve korumak için özellikle kışın, göz kremi kullanmak çok önemlidir” dedi.

Kuruyan ve çatlayan dudakların da soğuk havalarda bolca nemlendirilmesini öneren Shaper, şunları tavsiye etti: “Dörtte üçü sudan oluşan vücudumuz için nem, en büyük gerekliliğimizdir. Bu nedenle sert kış koşullarının cildimize etkilerini azaltmak için öncelikle bolca su tüketmeliyiz. Dudaklarımızdaki kuruluğu gidermek için, doğal nemlendiriciler içeren hassas dudak bakım kremleri tercih edebiliriz. Aynı zamanda tatlı badem yağı, sızma zeytinyağı gibi doğal yağlar da dudaklarınızı nemlendirmek ve korumak için oldukça etkilidir.”

“Cilt bakımında, gelişen teknolojileriyle cihazlar da etkili”

Cilt hijyeni ve bakımı için cildi sabah akşam temizlemeyi ve nemlendirmeyi tavsiye eden Shaper, “Göz çevresi de dahil olmak üzere cildinizi uygun ürünlerle düzenli olarak temizlemek ve nemlendirmek, kış aylarında rutininiz olmalı. Bu sayede renksiz, sağlıksız ve mat cilt görünümünden kurtulabilirsiniz. Ayrıca gözeneklerinizin açılması ve derinlemesine nem kazanabilmek için peeling de cildinizin imdadına yetişecektir“ dedi. Gelişen teknolojisiyle yenilenen Physio Radiance Visage +’ın cilt bakımında etkin olduğunun da altını çizen Shaper, şunları söyledi: “Cihaz, cilt dengesini korumaya ve geri kazandırmaya yardımcı olan, kırışıklıkları azaltan, yüzü sıkılaştırmayı sağlayan, ciltte aydınlık bir görünüm veren ve nemlendiren bir cilt bakım yardımcısı. Physio Radiance Visage +’ın, parlak, ışıltılı, daha sıkı ve daha eşit tonda bir cilt için, Physio Radiance Visage + Yüz bakım cihazı ve Physio Radiance cilt bakım ürünlerin kombinasyonuyla düzenli kullanılmasını öneriyoruz. Cihaz ayrıca, su bazlı bileşenler içeren cilt bakım ürünüyle de kullanılabiliyor.”