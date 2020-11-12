Soğuk havalara özel ballı içecekler

Özellikle soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklara karşı uzmanlar, ham bal ile yapılabilecek doğal karışım kürlerini tavsiye ediyor. Kendine has coğrafi yapısıyla, zengin endemik türlere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, dünyanın en kaliteli bal ve arı ürünlerini üretebilecek kaynaklara sahip olduğunu belirten Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, kış mevsiminin olumsuz etkilerine karşı vücudun direncini artırmak amacıyla özel ballı içecek tarifleri paylaştı.

Etkisini arttıran soğuklarla birlikte üst solunum enfeksiyonuna bağlı hastalıklarda önemli bir artış yaşanıyor. Soğuk havalar, özellikle bağışıklığı düşük kişilerde etkisini daha yıkıcı şekilde gösteriyor. Hastalıklara karşı etkin çözümlerin başında hastalığa yakalanmamak geliyor. Vücudun birçok ihtiyacını içerdiği çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotiklerle karşılayan ham bal ve arı ürünleri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiriyor ve öncesinde set çekiyor. Covid-19, soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlara bağlı hastalıklara karşı ham bal ve arı ürünlerinin daha yoğun tüketilmesi gerekiyor. Vücudu doğal yollarla koruyabilmenin önemine değinen Ahmet Bağran Aksoy, “Mevsimsel hastalıklara karşı pastörizasyon işlemi görmemiş ham bal, polen, arı sütü ve propolis tüketiminde kişiler vücudunu zırhlayabilir ve hastalıklara karşı direnç gösterebilir” dedi. Aksoy; “Eğer kışı konforlu geçirmek istiyorsak bu doğa mucizelerini tüketmeliyiz” ifadelerini kullanarak arı ürünlerinden oluşan içecek tarifleri verdi.

‘’Bal ve Kuru Nane Karışımı’’

Kurutulmuş nane yaprakları diyabetli kişiler üzerinde iyileştirici etkiye sahip olduğu gibi solunum bozuklu sorununu önler ve beyin fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle yemek öğünlerinize eklemek iyi bir fikir olabilir.

Tüketim şekli;

➢ Küçük bir kaseye nane tozlarını koyun.

➢ 2 yemek kaşığı bal ekleyin ve karıştırın.

➢ Ardından bu karışıma ölçüsüne göre ılık su ekleyin.

➢ Her gün aç karnına düzenli bir şekilde tüketin.



‘’Bal ve Tarçın Karışımı’’

Tarçın, yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı korur ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Ham balın kilo kaybı ve kan lipitleri üzerinde yararlı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Balın içine tarçın eklenmesi de kan şekerini azaltabilir ve bağışıklık sisteminizi kötü kolesterolden temizleyebilir.

Tüketim şekli;

➢ Tarçın çubuklarını kaynatın.

➢ Tarçın suyunu bir bardağa koyun ve içine bir yemek kaşığı bal ekleyin.

➢ Bu karışımı her hafta 3 kere düzenli olarak tüketin.



“Propolis, Bal ve Süt”

Propolis bağışıklık sistemini destekler, soğuk algınlığından korunmak için kullanılır, hücre yenileyici özelliğe sahiptir ve yapılan araştırmalarda, ülserler, iltihaplı hastalıklar, yanıklar için olumlu etkileri görülmüştür. Propolisi bal ve süt ile birleştirerek hem olumlu etkilerini arttırabilir hem de solunum yolu rahatsızlıklarından korunabilirsiniz.

Tüketim şekli;

➢ Sıcak bir bardak sütün içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyin.

➢ Üzerine yarım çay kaşığı toz propolis ekleyin.



“Vücudu Zırhlayan Kür”

Mevsim geçişlerinde bal, polen, arı sütü ve propolis tüketildiği zaman vücut tüm hastalıklara karşı güçlü bir bağışıklık elde eder diyen Aksoy, kış öncesi bu karışımla vücudunuzu adeta zırhlayabilir, hastalıklara karşı kendinizi garantiye alabilirsiniz.

Tüketim şekli;

➢ 500 gram ham bal,

➢ 100 gram polen,

➢ 100 gram arı sütü

➢ 20 gram propolis

Karışım kürünüzü hazırladıktan sonra sabahları kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı, akşam yatıdan evvelde bir tatlı kaşığı tüketebilir, gün boyu vücudunuzu zırhlayabilirsiniz. 4 yaş ve üstündeki çocuklara yarım tatlı kaşığı şeklinde verilebilir. Yetişkinler günde 1-2 tatlı kaşığı rahatlıkla tüketebilir.