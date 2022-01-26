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Soğuk havalar kalbi yoruyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Aydınlar, soğuk havada koroner damarların daralmasıyla kalbe binen yükün artığına dikkat çekerek “Soğuk, kalp ve koroner damar ile diyabet hastalarında riski yükseltiyor” dedi.

Sağlık 26.01.2022, 09:25
Soğuk havalar kalbi yoruyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Aydınlar, soğuk havada koroner damarların daralmasıyla kalbe binen yükün artığına dikkat çekerek “Soğuk, kalp ve koroner damar ile diyabet hastalarında riski yükseltiyor” dedi.

Havaların soğuması ile birlikte kalp hastalıklarının sıklığının artabileceğini ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Aydınlar, soğuk havada kalbin yorulduğuna dikkat çekerek, “Soğuk havaya çıkıldığında şiddetli göğüs ağrısı meydana gelebilir. Bu ağrı koroner kalp hastalığının ilk belirtisi olabilir. Soğuk havaya çıkıldığında meydana gelen bu ağrı, diğer ağrılardan çok farklıdır. İman tahtasının arkasında yaygın olarak şiddetli bir baskı tarzında hissedilir. Bu koroner kalp hastalığının ciddi belirtisidir. Nokta şeklinde bir ağrı değildir, batma tarzında değildir, nefes alıp vermekle artan ve parmak ucuyla işaret edilebilecek bir ağrı da değildir. Göğüs bölgesinde yaygın, şiddetli, çok rahatsız edici, baskı tarzında ağrıdır. Bu ağrı yayılım da gösterebilir. Sırta yayılabilir, karnın üst kesimine yayılabilir. Sol kola, sol kolun serçe parmağına olan kısmına yayılabilir. Bu ağrılara terleme, çarpıntı eşlik edebilir. Bunlarla karşılaşıldığı takdirde mutlaka doktora başvurulmalı ve gerekli araştırmalar yapılmalı” diye konuştu.

“Viral enfeksiyonlar kalbi tutabilir”

Dr. Aydınlar “Soğuk havalar vücut direncini düşürerek çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir. Kışın sık karşılaştığımız grip türündeki viral enfeksiyonlar kalbi tutabilir. Kalbi tuttuğu zaman miyokardit dediğimiz çok ciddi bir hastalığa sebep olabilir. Bunun dışında soğuk algınlığına eğilim ve birtakım akciğer hastalıklarının ortaya çıkmasını tetikleyebilir ve bu durum, yaşlı insanlarda ölümcül olabilir” diye konuştu.

“Kalp, damar hastaları ve diyabetliler soğuktan korunmalı”

Soğuk havaya çıkmayla birlikte koroner damarlarda daralma meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Ali Aydınlar, “Bu daralmayla, kalbin işi artar. Bir çeşit efor testi gibi düşünebilirsiniz. Siz hareket ettikçe kalbiniz daha çok çalışır ve dolayısıyla kalbin yükü artar. Bazı durumlarda kalp bu yükü karşılayamaz ve kalp krizine doğru giden bir süreç başlar. Bu nedenle kronik kalp hastalığı olanlar, diyabet hastaları ve koroner damar hastalığı olanlar, soğuktan özellikle kendini korumalı” dedi.

“Soğukta boyun ve ağzı kapatarak dolaşın”

Soğuk havalardan korumak için yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Dr. Aydınlar, “Soğukta soğan modeli dediğimiz kat kat giyinmek, boynu ve ağzı sarmak gerekiyor. Ayrıca mümkün olduğu kadar soğuk havalarda dışarda az vakit geçirmeli ve az efor sarf etmeye dikkat edilmeli. Soğuklarda açık havada spor yapanların, normal oda sıcaklığında yapanlara göre kalbi daha fazla yorulur. O nedenle, açık havada özellikle de havanın daha soğuk olduğu sabah ve akşam saatlerinde spor yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Kış aylarında grip aşısı ve pnömoni aşısı olmak çok önemlidir. Diğer taraftan güncel sorunumuz olan korona virüsle ilgili çok dikkat etmemiz, aşılarımızı yaptırıp, maske mesafe hijyen kurallarına uymalı ve kapalı alanlarda çok bulunmamalıyız” şeklinde uyardı.

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