Soğuk havalar geri geldi, kardiyoloji uzmanı uyardı

Mart ayıyla birlikte geri gelen soğuk havalar tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk havanın kalp üzerine etkileri hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bilal Çuğlan, “Özellikle havanın soğuk olduğu veya hava sıcaklık değişiminin yüksek olduğu günlerde dışarı çıkılmaması kalp hastaları için önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Soğuk havada derideki damarların büzüşmesi nedeniyle tansiyon artışı olduğunu ve vücudun oksijen ihtiyacının arttığını belirten Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bilal Çuğlan, “Ayrıca, soğuk hava kalp damarlarındaki direnci artırarak kalp spazmı geçirilmesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte, soğuk havada artan kan hücrelerinden dolayı vücutta oluşan değişimlerle meydana gelen pıhtı oluşumuna eğilimde kalp krizi oluşumuna etki edebilmektedir” dedi.

“Kalp üzerindeki etkisi 2 - 3 gün sonra ortaya çıkıyor”

Günlük ortalama sıcaklıktaki 1 derecelik düşüşün kümülatif olarak kalp krizi riskini yüzde 2 artırdığına söyleyen Dr. Çuğlan, “Kalp rahatsızlığı riski, özellikle 65 yaş üstü olanlarda ve erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. Soğuk havanın kalp üzerindeki etkileri çoğunlukla soğuk havaya maruziyetten 2-3 gün sonra maksimum olmaktadır. Bu etkilerden dolayı, soğuk havaya maruziyetten sonra kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarında kötüleşme riski yaklaşık bir hafta devam edebilmektedir. Bu nedenle, özellikle, havanın soğuk olduğu ve/veya hava sıcaklık değişiminin yüksek olduğu günlerde dışarı çıkılmaması kalp hastaları için önem arz etmektedir” diye konuştu.

Dr. Çuğlan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kalp yetmezliği nedeniyle takipli hastalarda ise nefes darlığı ve efor dispnesi gibi semptomların aniden kötüleşmesine, hastaneye yatma riskini ve hatta ölüm riskini artırabilmektedir. Ritim bozukluğu olanlarda, düzensizliklerin tekrarlamasına veya daha kötüleşmesine ve yeni ritm bozukluklarını da tetikleyebilmektedir. Kanda pıhtılaşma eğilimini arttırarak kalp krizi, inme ve akciğer pıhtısı riskini arttırır. Soğuk bir ortamdaysanız riskinizi azaltabilecek önlemleri aldığınızdan emin olun”.

“Düzenli sağlık kontrolü yaptırın”

Soğuk havanın kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak için alınacak önlemler hakkında bilgi veren Dr. Çuğlan, “Öncelikle, düzenli sağlık kontrolleri yaptırılarak anormalliklerin önceden tespit edilmesi mümkündür. Ayrıca, herhangi egzersiz programına başlamadan veya devamında düzenli aralıklarla bir doktor veya kardiyolog görüşü almanız önerilmektedir. Bu kontrollerden sonra alınacak basit tedbirler ile daha rahat bir kış mevsimi geçirmenize yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.