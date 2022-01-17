Soğuk algınlığına karşı doğal koruma

Kahramanmaraş’ta aktarlık yapan Emine Esertaş, soğuk algınlığına karşı özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için atom çayları ve zencefil önerdiklerini söyledi.

Dulkadiroğlu İsmetpaşa Mahallesinde 12 yıldır aktarlık yapan Emine Esertaş, doğada bulunan şifalı bitkiler arasında yer alan atom çayları, zencefil, zerdeçal ve tarçının kış aylarında oldukça fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Atom çaylarının soğuk havalarda vücut direncini arttırdığını söyleyen Esertaş, “Mutfağımız bizim laboratuvarımız gibidir. Mutfakta kullandığımız her ürün, bize olumlu sonuçlarla dönecektir. Soğuk algınlığına karşı özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünler olan atom çayları öneriyoruz. Atom çaylarının içinde zencefil, zerdeçal, tarçın, karabiber, karanfil ve bitkisel ürünler mevcut. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ve soğuk algınlığına karşı günde bir defa kullanılmasında çok faydası var. Aynı zamanda anne sütü artırıcı özelliği var. Anneler hasta olduklarında hiçbir ilaç kullanmadan rahatlıkla bu ürünü tercih edebilirler. Maliyet açısından ve kullanım açısından çok rahat ürünlerden bir tanesi” dedi.