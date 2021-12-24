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Soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yarısı Kovid-19

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının corona virüs olduğu belirtildi.

Sağlık 24.12.2021, 13:40
Soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yarısı Kovid-19

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, kış aylarında sıklıkla görülen soğuk algınlığı ile corona virüs arasındaki bağ incelendi.

BOĞAZ AĞRISI, BURUN AKINTISI, BAŞ AĞRISI

Zoe Covid çalışma ekibi tarafından yapılan incelemede, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi semptomları olan kişilerin yarısının corona virüs olduğu belirtildi.

Çalışmanın raporunda, İngiltere’de geçtiğimiz gün kırılan vaka sayısı rekoru sonrasında yapılan incelemede, Omicron varyantı nedeniyle ülkede corona virüs vakalarında ‘patlama’ görüldüğü aktarıldı.

Halihazırda, günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalandığını belirten çalışma ekibi, çoğunluğunun corona virüs olduğunu bildirdi.

Çalışmanın bulgularında, aşılanmamış kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının ciddi hastalıklara dönebildiği belirtilirken, çalışmanın baş bilim insanı Prof. Tim Spector, ”Soğuk algınlığı benzeri semptomlarınız varsa, bir Covid testi yapın” derken, "Geçen hafta boyunca yeni semptomatik vakaların sayısı patladı" diye konuştu.

Spector, "Çoğu insan, Omicron vakası olduysa boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi hissedecektir. Bunu öğrenmek için sadece yakın zamanda pozitif test eden bir arkadaşınıza sormanız yeterlidir” derken, "Hayat kurtarmak için herkese açık mesajları acilen değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE VAKA REKORU KIRDI

İngiltere geçtiğimiz Çarşamba günü 106 bin 122 yeni Covid vakası bildirirken, ilk kez tek bir günde 100 binin üzerine çıktı.

Uzmanlar, enfeksiyonların her iki ila üç günde bir ikiye katlanmasıyla sağlık yetkililerinin bunun sağlık sistemi üzerinde oluşturabileceği baskı konusunda endişeli olduğunu söylüyor.

Ön çalışmalar, Omicron corona virüs varyantının daha hafif olduğunu ve diğer varyantlardan daha az insanın ciddi şekilde hastalandığını gösteriyor.

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