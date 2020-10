SMA hastası Abdülkerim bebeğin annesi: 'Kızımı kaybettim, oğlumu da kaybetmek istemiyorum'

Henüz 2 aylıkken SMA tanısı konulan Abdülkerim Fındık, solunum cihazı kullanmadan uyuyamıyor. “4 yıl önce aynı hastalık yüzünden kızımı kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum” diyen anne Gamze Fındık, sosyal medyada başlattığı kampanyanın yanı sıra kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Ataşehir'de yaşayan Çağdaş ve Gamze Fındık çiftinin 13 aylık bebekleri Abdülkerim Fındık'a 2,5 aylık iken SMA Tip 1 tanısı konuldu. 4 yıl önce de SMA hastalığı nedeniyle bir kızını kaybeden genç çift, Abdülkerim'i hayatta tutmak için yeniden mücadeleye başladı. Anne Gamze Fındık, eşinin askerde olması nedeniyle bir süredir Abdülkerim'e tek başına bakmak zorunda kaldı. Abdülkerim bebeğin şimdiye kadar 6 doz ilaç aldığını belirten anne Gamze Fındık, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavide zorlandıklarını belirtti. Sosyal medyada Abdülkerim bebek için kampanya başlatan anne Fındık, aynı zamanda kendilerine uzatılacak yardım elini de beklediklerini ifade etti. “Abdülkerim'in yürümesini, sağlıklı olmasını istiyorum” diyen anne Gamze Fındık, bir çocuğunu SMA hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra aynı acıyı yaşamak istemediğini belirtti.

“4 yıl önce aynı hastalık yüzünden kızımı kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum”

Abdülkerim Bebeğin annesi Gamze Fındık “Abdülkerim SMA Tip 1 hastası. 2,5 aylıkken öğrendik hasta olduğunu, 6 doz ilaç aldı. Şu an durumu iyi ama daha iyi olabilmesi için Amerika'da ki Zolgensma ilacına ihtiyacımız var. Maalesef o ilaç da çok pahalı 2,2 milyon Euro. Asgari ücret ile çalışan bir ailenin bu parayı karşılaması imkansız. Biz de bunun için kampanya başlattık, bağış hesaplarımız açıldı ama çok yavaş ilerliyor. Sesimizi duyuramadık. Eşim şu an askerde. Ben 2 aydır çocuğum için tek başıma savaşıyorum onun sesini duyurabilmek için. İlacını alabilmek için uğraşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen ilacı Türkiye'ye getirin, Abdülkerim'in yürümesini, sağlıklı olmasını istiyorum. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Ben 4 yıl önce aynı hastalık yüzünden kızımı kaybettim. O zaman herhangi bir ilaç bir çaresi yoktu, şu an var, çocuğumu yaşatmak istiyorum. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Abdülkerim'in evde bakım aylığı var, sadece onunla geçiniyorum. Onun dışında bir gelirimiz yok. Destek olan kimsem yok, arkamda duran kimsem yok. Sesimi duyurmaya çalıştım, birçok kişiye ulaşmaya çalıştım ama hiçbirinden fayda görmedim” ifadelerinde bulundu.