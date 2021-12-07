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Slovakya’da 3. doz aşı yaptıran 60 yaş ve üzerine 300 Euro verilecek

Slovakya Maliye Bakanı Igor Matovic, 60 yaş üstü kişilere 3. doz korona virüs aşısı yaptırmaları halinde 300 Euro verileceğini açıkladı.

Sağlık 07.12.2021, 21:05
Slovakya’da 3. doz aşı yaptıran 60 yaş ve üzerine 300 Euro verilecek

Slovakya Maliye Bakanı Igor Matovic, 60 yaş üstü kişilere 3. doz korona virüs aşısı yaptırmaları halinde 300 Euro verileceğini açıkladı.

Slovakya’da korona virüsle mücadele kapsamında aşılamayı teşvik etmek amacıyla adımlar atılıyor. Slovakya Maliye Bakanı Igor Matoviç düzenlediği basın toplantısında, 60 yaş ve üzerindeki kişilere 3. doz Covid-19 aşısı yaptırmaları halinde daha önce açıkladıkları bazı hizmetlerde geçerli olacak olan 500 Euro değerindeki yardım kuponu yerine nakit olarak 300 Euro verileceğini söyledi. Bakan Matovic, "60 yaş ve üstü kişiler korona virüs karşısında en savunmasız olanlar ve korona virüs ile mücadelemizin kilit noktasında bulunuyorlar. Onları aşıya teşvik etmemiz gerekiyor. Bu son yaptığımız girişimin onları motive edeceğini düşünüyorum. Bunun için 500 milyon Euro değerinde bir bütçe hazırladık. Bu kararı destekleyen tüm koalisyon ortalarına da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Üç doz aşı olana 300, tek doz ve 2 doz aşı olana ise 200 Euro

Matovic, basın toplantısında yardımın detaylarını da açıkladı. Buna göre daha önce 2 doz aşılamasını tamamlamış olup 3. doz aşıyı yaptırmaya gelenler 300 Euro, ilk doz aşısını olup ikincisini yaptıranlar ile henüz aşı yaptırmamış olup ilk dozu yaptıracak olanlara 200 Euro verilecek. Aşı yaptıran 60 yaş ve üstü kişiler aşılamanın ardından kimlikleri ile postaneye giderek paralarını nakit olarak alabilecek. Vatandaşların bu yardımdan faydalanabilmeleri için 24 Aralık’a kadar aşı yaptırmaları ya da 15 Ocak 2022’ye kadar aşılama için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Muhalefet yeterli bulmuyor

Slovakya hükümetinin yaşlıların aşılanması ile ilgili kararına yönelik muhalefetteki partilerden açıklama geldi. Slovakya Hristiyan Demokratik Hareketi Partisi (KDH) lideri Milan Majersky, “Hükümet bu yardım için 500 milyon Euro bulabiliyorsa, korona dönemindeki kötü şartlar ve düşük maaşlar nedeniyle ülkeyi terk eden veya terk etmeyi düşünen doktorları geri getirmek ya da durdurmak için de bazı şeyler yapmalı. Yaşlıların aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve alınan bu karar faydalı olabilir, ancak daha önce kendi sorumluluğu ile gidip aşısını olan yaşlılara da bu ödemenin yapılması gerekir” dedi.

Slovakya Ulusal Partisi (SNS) yetkilileri ise yaşlılara yapılacak olan yardımdan önce doktor ve hemşirelere maaş zammı yapılması gerektiğini düşünüyor.

Slovakya’da son 24 saatte 7 bin 49 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 739 bin 544’e ulaştı. Son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 15 bin 4’e yükseldi. Yaklaşık 5.5 milyon nüfusa sahip Slovakya’da nüfusun yalnızca yüzde 43’ü aşılanırken, ülke aşılama sırasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.

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