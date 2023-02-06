Slovakya ve Nepal’de kuş gribi alarmı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ), Slovakya ve Nepal’de bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü tespit edildiğini bildirdi.

Fransa merkezli Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ), Slovakya ve Nepal’de bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü tespit edildiğini bildirdi. DHSÖ tarafından yapılan açıklamada, Slovakya sağlık yetkililerinin Slovakya’nın batısındaki Galanta kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü tespit ettiği ve 5 bin 665 kümes hayvanından bin 530’unun telef olduğu ifade edildi. DHSÖ ayrıca, Nepal’in başkenti Katmandu yakınlarındaki bir çiftlikte bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü tespit edildiğini aktararak, 10 binden fazla kümes hayvanın telef olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da kuş gribi nedeniyle rekor sayıda tavuk, hindi ve diğer kuş türleri telef olmuştu.