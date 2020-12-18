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Slovakya Başbakanı Matovic korona virüse yakalandı
Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık 18.12.2020, 17:37
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Slovakya Başbakanı Igor Matovic, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Slovakya Başbakanı Igor Matovic, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Matovic, “Bugün ben de sizden biriyim” diyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yerel medya, Matovic’in dün akşam saatlerinde ülkenin iki koalisyon lideri ile bir araya geldiğini bildirdi.
Matovic geçtiğimiz hafta AB Liderler Zirvesi’ne katılmıştıMatovic geçtiğimiz hafta da Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine de katılmıştı. Zirveye katılan liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Macron’un korona virüse AB Liderler Zirvesi’nde yakalanmış olabileceği öne sürülmüştü.
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